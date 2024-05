Pand van weddingplanner gaat in vlammen op, onderzoek naar brandstichting

Aan de Greefstraat in Eindhoven is in de nacht van zondag op maandag brand uitgebroken bij een bedrijf dat feesten en bruiloften organiseert. Het pand, waar spullen van het weddingsplannersbedrijf werden opgeslagen, is uitgebrand. De politie en brandweer onderzoeken of het om brandstichting gaat.

De brandweer kwam ter plaatse met twee tankautospuiten en een hoogwerker. Naast het pand zit een sportschool. Die kwam vol rook te staan en heeft rookschade. De brandweer heeft de sportschool geventileerd. Voor het pand trof de politie een schroevendraaier aan op de stoep. Er zaten ook beschadigingen op de deur. Onderzoek van de politie moet uitwijzen of het om braaksporen gaat en of er dus geprobeerd is om in te breken. Ook wordt onderzocht of er sprake is van brandstichting. Daarvoor kwam een speciaal team van de brandweer ter plaatse. Agenten namen verklaringen op van omstanders.