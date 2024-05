Jongen (16) gepakt door omstanders na inbraak

Een 16-jarige jongen uit Breda is opgepakt omdat hij in de nacht van zondag op maandag werd betrapt tijdens een inbraak. De jongen probeerde in een garagebox aan de Boutensstraat open te breken. Omstanders zagen dat en hielden de jongen vast.

De jongen werd betrapt toen hij rond kwart over een ‘s nachts bij de garagebox stond. De dader werd gespot en rende weg, maar omstanders wisten hem alsnog te overmeesteren. De omstanders hielden de jongen vast totdat de politie was gearriveerd. Agenten hielden de jongen niet veel later aan.