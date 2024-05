Johan Vlemmix wil hit scoren met voetbalfenomeen The Champ

Johan Vlemmix is weer eens de muziekstudio ingedoken. Hij hoopt dat 'I Am The Champ My Friend' een hit wordt nu het EK voetbal over een paar weken losbarst.

"The Champ is een bijzondere persoon en we hebben een bijzonder liedje gemaakt." Zo omschrijft Vlemmix zijn samenwerking met Pieter de Jongh, artiestennaam: The Champ. De Jongh nam zijn deel van het nummer op in Kenia, waar hij woont. Johan dook in Nederland de studio in om zijn aandeel op te nemen.

"Maar we hebben dagelijks contact. Pieter is een waanzinnige gast met enorm veel views op zijn sociale media", vertelt Vlemmix enthousiast. Hij dacht dan ook niet lang na toen iemand opperde dat hij een EK-song moest maken met The Champ.