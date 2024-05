Willy en René kaatsen bal terug naar Ajacied: 'Amsterdammers zelf arrogant'

Met een 3-1 overwinning op provinciegenoot RKC Waalwijk zette PSV dit weekend een punt achter een uitstekend seizoen. Toch blijven de gebroeders Van de Kerkhof kritisch. "Ik ben het met Peter Bosz eens dat het nog een paar procent beter kan", zegt René in de laatste Willy en René Podcast van dit voetbalseizoen. "Vooral verdedigend kan het beter." Ook delen de gebroeders een sneertje uit naar Ajax-spits Brian Brobbey die in het NOS Jeugdjournaal liet blijken dat hij weinig op heeft met PSV en de Brabanders.

Brobbey laat optekenen dat hij PSV 'gewoon niet mag' en dat hij agressie voelt als hij tegen PSV speelt. Ook noemt hij Brabanders arrogant. Willy en René moeten smakelijk om de opmerkingen van de Ajacied lachen. "Ik vind Amsterdammers echt geweldige mensen", zegt Willy. "Brobbey mag ons arrogant vinden, maar ik denk dat het andersom is." Waarop René gelijk inhaakt: "Ik denk dat niet, ik weet het wel zeker dat het andersom is."

Ook komen de broers terug op de kritiek die PSV kreeg op het uitstapje naar Ibiza van afgelopen week. Daardoor zou PSV de sportieve plicht niet serieus nemen, maar Willy vindt dat onzin. "Of je nou een paar dagen naar Texel gaat of naar Ibiza, wat maakt dat uit? PSV was het wel aan de stand verplicht om te winnen, nou dat hebben we gewoon gedaan." Ook René ziet het probleem niet. "Ook al hebben wij zo'n tripje in onze tijd nooit gemaakt." Waarop Willy antwoordt: "Maar dat komt omdat wij toen niet wisten dat Ibiza bestond."

Wat de gebroeders betreft, is het eind goed, al goed in de eredivisie. "We hebben onze sportieve plicht gedaan voor Brabant want RKC is erin gebleven", glimlacht René. Willy is ook heel blij dat aanvoerder Luuk de Jong samen met AZ'er Vangelis Pavlidis topscorer van de eredivisie is geworden. "Een mooie beloning want zij zijn de twee beste spitsen van de eredivisie. Heel mooi dat zij samen de Willy van der Kuijlen Trofee krijgen."