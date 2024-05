Tot de enkels in het water: voetbaltoernooi V.V. Vessem gaat niet door

Vrijwilligers hebben tot 3.00 uur zondagnacht hun best gedaan, maar V.V. Vessem kon maandag niet anders dan het pinkstertoernooi afgelasten. De velden staan vol water en zijn onbespeelbaar.

Zo'n vijftig teams met jonge jeugdspelers zou de voetbalvereniging maandag ontvangen voor het jaarlijkse toernooi. Maar de stortvloed aan regen van zaterdagavond was de laatste druppel voor de velden die er toch al niet best bij lagen.

Voorzitter Frans Maas: "We hebben gedaan wat we konden. We wilden het perse door laten gaan." Het toernooi draait op zo'n tachtig vrijwilligers. Een grote groep was tot diep in de nacht bezig om het water weg te pompen. "Maar het mocht helaas niet baten."

De afgelasting is uniek. V.V. Vessem organiseert het toernooi sinds 1965. Dit was de 57ste editie. Alleen in coronatijd moest de club het toernooi afgelasten. Maas: "Het is echt heel jammer. Onze sporters en vrijwilligers zijn erg teleurgesteld."

Financieel is het ook een tegenvaller. De club loopt maandag zo'n duizend bezoekers in de grote feesttent mis. "Daar gaan we niet failliet door", licht de voorzitter toe. "Maar het is wel jammer voor de begroting."