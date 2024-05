Donder, bliksem en veel water in aantocht: 'Lokaal wateroverlast mogelijk'

De dag is vandaag vriendelijk begonnen met een lentezonnetje, maar schijn bedriegt. Later dinsdag krijgen we vanuit het zuidoosten te maken met onweersbuien en regen in onze provincie. "Het worden buien met veel regen, hagel en windstoten", zegt Johnny Willemsen, weerman bij Weerplaza. Hij waarschuwt voor wateroverlast die lokaal kan ontstaan.

Volgens de weerman is het in meeste plaatsen in onze provincie in de ochtend nog zonnig met wat sluierbewolking. In de loop van de middag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe en stijgt de kans op onweersbuien. En dat kunnen volgens hem best wel stevige buien zijn met flink wat water.

"Sommige zijn echt flinke exemplaren, met alles erop en eraan. De kans op lokale wateroverlast is zeker aanwezig", verwacht Willemsen. "Qua temperatuur zit het met drieëntwintig graden wel goed."

Na de overtrekkende onweersbuien aan het begin van de avond wordt het in de nacht naar woensdag weer droog. En woensdag wordt volgens de weerman best een redelijke dag. Het wordt dan wel iets koeler met zo'n achttien graden. "De komende dagen zit er wel meer zon en af en toe een enkel buitje in het weerbeeld. Met temperaturen van twintig graden is het goed toeven."