Onweer en veel water in aantocht: 'Lokaal wateroverlast mogelijk'

Het KNMI waarschuwt voor stevige regen- en onweersbuien dinsdagmiddag. Ook is er plaatselijk wateroverlast mogelijk. "Het worden buien met veel regen, hagel en windstoten", zegt Johnny Willemsen, weerman bij Weerplaza.

"Sommige zijn echt flinke exemplaren, met alles erop en eraan", zegt Willemsen. "De kans op lokale wateroverlast is zeker aanwezig", verwacht Willemsen. "Qua temperatuur zit het met drieëntwintig graden wel goed." Na de overtrekkende onweersbuien aan het begin van de avond wordt het in de nacht naar woensdag weer droog. En woensdag wordt volgens de weerman best een redelijke dag. Het wordt dan wel iets koeler met zo'n achttien graden. "De komende dagen zit er wel meer zon en af en toe een enkel buitje in het weerbeeld. Met temperaturen van twintig graden is het goed toeven."

"Er komen buien aan die elkaar als een treintje opvolgen, die geven flinke wateroverlast."

Wáár de (onweers)buien dinsdag gaan vallen of overlast gaan geven, is nog gissen. Willemsen legt uit dat er twee soorten buien zijn die voor wateroverlast kunnen zorgen. "Je hebt buien die op één plek blijven hangen en helemaal leeg regenen. Dat hebben we de laatste dagen ook een paar keer gezien. Maar er zijn ook buien die elkaar als een treintje opvolgen. Dat kan bij een eerste bui al dertig tot veertig millimeter water geven. Als daar nog een paar buien achteraan komen, dan krijg je echt flinke wateroverlast."

"De buien zijn heftiger, maar gemiddeld valt er nog evenveel neerslag."