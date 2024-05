Inbrekers slaan winkelruit cosmeticawinkel aan diggelen en gaan ervandoor

Inbrekers hebben dinsdagochtend vroeg bij cosmeticawinkel Skins aan de Hooghuisstraat in Eindhoven met een moker een ruit aan diggelen geslagen. Vervolgens zijn ze via de kapotte ruit naar binnen gegaan. Of er bij de inbraak veel is gestolen, is nog niet bekend.

De politie is op zoek naar twee daders die na de inbraak op een scooter ervandoor zijn gegaan. De moker lag nog voor de winkel. Via burgernet roept de politie op uit te kijken naar de verdachten. De bestuurder van de scooter draagt een blauwe spijkerbroek en een jack met een legerprint. Hij heeft een muts op. Degene die achterop zat draagt een werkmansbroek en een zwarte jas. Hij heeft een muts met flappen.