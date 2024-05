Meldingen van amateurvoetballers over homodiscriminatie: KNVB doet niks

Twee homoseksuele amateurvoetballers die begin dit jaar melding maakten van discriminatie, krijgen geen gehoor bij de KNVB en antidiscriminatiebureau RADAR. Dat blijkt uit een onderzoek van Omroep Brabant. De meldingen werden gedaan via de DiscriminatieMelder-app van de KNVB. Tot op de dag van vandaag is er niks met hun meldingen gebeurd. Betrokken partijen wijzen naar elkaar.

De melders gaven, afzonderlijk van elkaar, op de DiscriminatieMelder-app aan wekelijks met discriminerende scheldpartijen te maken te hebben bij hun clubs. In deze anonieme meldingen zetten de jongens een uitgebreide uitleg over de incidenten en benoemden ze de clubs expliciet, zodat de KNVB contact op kon nemen met het bestuur.

Maar dat gebeurde niet, bleek nadat Omroep Brabant contact opnam met deze verenigingen. De namen van deze amateurvoetbalclubs noemen we om privacyredenen van de voetballers niet. De voetballers kregen nadat ze de melding hadden gedaan het bericht 'bedankt voor het invullen'. Omroep Brabant zag die melding ook, want was aanwezig bij het invullen ervan.

Naar elkaar wijzen

Opvallend is dat de KNVB en RADAR naar elkaar wijzen over wie verantwoordelijk is voor de afhandeling van de meldingen. Beide organisaties zeggen de meldingen nooit te hebben ontvangen. Ze vermoeden dat er mogelijk een technische storing is in de app. Ook nadat Omroep Brabant de KNVB wees op de meldingen, deed de voetbalbond niks. Afgelopen jaar registreerde de voetbalbond 167 meldingen via de app, de vraag is hoe betrouwbaar dat aantal is.

Karin Blankenstein, oprichtster van de John Blankenstein foundation die strijdt voor de LHBTI-community in de sport, vindt de situatie erg onprofessioneel. “Er moet meteen naar het functioneren van deze app gekeken worden. Twee gevallen waarbij zoiets voorkomt, is al te veel. Ze moeten direct contact opnemen met de systeembeheerder van dit meldpunt. En ik vind een excuus naar de slachtoffers op zijn plaats.”