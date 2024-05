Van spikes uit de bak 'gevonden voorwerpen' naar de Olympische Spelen

Hij had het gevoel dat kwalificatie voor de Olympische Spelen er ooit in zou zitten. Dat tienkamper Sven Roosen (22) komende zomer al naar Parijs gaat, is ook voor hem echter een grote verrassing. Dit weekend plaatste hij zich. "Ik heb een gigantische sprong gezet richting topniveau", zegt de atleet uit Eindhoven.

Sven komt uit een sportieve familie. Zijn vader Marcel werd bijvoorbeeld in 1992 Nederlands kampioen op de 400 meter horden. Ook moeder en opa waren rap en overgrootopa Wim haalde als voetballer zelfs het Nederlands elftal. "Maar van de familie Roosen ben ik wel de snelste", zegt Sven lachend. Als klein jochie ging hij met zijn vader mee naar de atletiekbaan of het bos in. "Atletiek is me met de paplepel ingegoten. Ik ging vaak kijken, maar mocht ook zelf onderdelen uitproberen. Met opa ging ik bijvoorbeeld weleens verspringen. Toen ik vijf jaar was, kreeg ik spikes die tijdens een wedstrijd waren blijven liggen in de bak 'gevonden voorwerpen'. Hardlopen en hordenlopen vond ik leuk om te doen."

"Een heleboel dingen vielen op z'n plek."

Op zijn elfde verliet hij de atletiekvereniging in Veldhoven om in zijn woonplaats bij Eindhoven Atletiek aan de slag te gaan. En sinds zijn achttiende woont en traint hij op Papendal. De tienkamp met tien verschillende atletiekonderdelen heeft altijd zijn speciale aandacht gehad. "Ik droom al vanaf jonge leeftijd van de Olympische Spelen. Qua potentie heb ik er altijd in geloofd, maar dat ik me afgelopen weekend plaatste voor Parijs is verrassend. Een heleboel dingen vielen op zijn plek."

"Een goed begin is het halve werk."

Al voor het toernooi dit weekend in het Oostenrijkse Götzis wist hij dat zijn vorm goed was. "Wat ik dan doe? Even rekken en strekken, kijken hoe het strijdtoneel eruitziet en een paar versnellingen inzetten. De benen voelden goed en dat was de volgende dag ook zo bij de warming-up. De start van de tienkamp met de 100 meter sprint verliep uitstekend, een goed begin is het halve werk. Alleen moet je het dan nog wel negen onderdelen volhouden. In alles presteerde ik volgens verwachting of daarboven. Dat leidde uiteindelijk tot een tweede plek en directe plaatsing voor de Olympische Spelen."

"Schaven aan het product Sven Roosen."