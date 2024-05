Kampioenstrainer Peter Maes twee jaar langer bij Willem II

De Belgische trainer Peter Maes heeft zijn contract bij Willem II verlengd. De 59-jarige trainer bereikte een overeenkomst tot de zomer van 2026, zo werd dinsdag bekend. Onder Maes sleepte de Tilburgse club het kampioenschap van de Keuken Kampioen Divisie in de wacht.

In een interview gaf technisch directeur Tom Caluwé onlangs aan graag met Maes verder te gaan als trainer. Ook Maes zag een langer verblijf in Tilburg zitten: "Ik heb de club en de stad in korte tijd in mijn hart gesloten. Het vertrouwen dat ik voel van alle Willem II’ers doet mij uitermate goed. Ik blijf daarom ook graag langer verbonden aan deze mooie club."

Tijdens de gesprekken over de contractverlening tussen Maes en Willem II waren de mogelijkheden voor de trainer in de Eredivisie een belangrijk onderwerp: "Als trainer wil je altijd werken op het hoogste niveau én met kwaliteit. Na de gesprekken met Tom heb ik een goed gevoel gekregen over de mogelijkheden. Tom en ik zitten op één lijn als het gaat om voetbal."

Vanaf zijn eerste werkdag bij Willem II had de technisch directeur maar één prioriteit: Peter Maes behouden. "Ik heb meteen Peter gebeld om de gesprekken te starten. Met Maes als hoofdtrainer is de belangrijkste vacature binnen de club ingevuld. We hebben de juiste persoon om komend seizoen verder te bouwen aan de sportieve prestaties. De volgende stappen zijn de gesprekken met de stafleden en het vormgeven van een kwalitatieve selectie voor de Eredivisie."

Op 1 juli staat de eerste training van Willem II op het programma.