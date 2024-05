Grote zoektocht van de politie naar jonge straatrovers

De grote zoekactie in en rond de Gasthuisvelden in Breda maandagavond was gericht op de jongeren die zondagnacht twee straatroven in de stad hebben gepleegd. Ze zouden maandagavond opnieuw met een mes hebben proberen toe te slaan. Het slachtoffer wist te ontkomen. De politie startte na die melding gelijk een zoekactie om de jongeren te vinden. De politie zette ook een helikopter in.

Meerdere jongeren beroofden in de nacht van zondag op maandag een man op de Nieuwe Ginnekenstraat. Even later moest ook een vrouw in de Adriaan van Bergenstraat eraan geloven. Beide slachtoffers werden bedreigd met een mes en moesten hun waardevolle spullen afgeven. Maandagavond kwam er een soortgelijke melding bij de politie binnen: een bedreiging met een mes door een groep jongeren. Ditmaal wist het slachtoffer te ontkomen. De politie laat in het midden waar de overval precies heeft plaatsgevonden in Breda. Er werd direct gezocht naar de daders, onder meer met een helikopter, maar ze werden niet gevonden. De zoekactie leek in en rond de Gasthuisvelden plaats te vinden. De daders droegen trainingspakken en donkerkleurige bivakmutsen. Het gaat om een groep van ongeveer vijf jongeren. Soms zijn ze met z’n vijven, soms met z’n tweeën of drieën. Ze worden op rond de 16 jaar geschat.