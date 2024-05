Auto slaat over de kop bij ongeluk op A2, flinke file richting Den Bosch

Een auto is dinsdagmiddag over de kop geslagen op de A2 bij Sint-Michielsgestel. Bij het ongeluk waren meerdere auto's betrokken. In de richting van Eindhoven naar Den Bosch ontstond een flinke file vanaf Boxtel-Noord.

Het ongeluk gebeurde op de plek waar het verkeer vanuit Eindhoven, via de A2, en Tilburg, via de A65, samenkomen. Op de A65 vanaf Cromvoirt in de richting van Den Bosch liep het verkeer ook vast. Brandweer, politie en ambulancemedewerkers zijn op de plek van het ongeluk aanwezig. Drie rijstroken gingen tijdelijk dicht om ruimte te maken voor de hulpverleners. Rond halfvier was de vertraging al drie kwartier vanaf Boxtel-Noord, laat de ANWB weten. De voertuigen die bij het ongeluk betrokken waren, zijn kort voor vier uur door een bergingswagen opgeladen. Even later gingen de afgesloten rijbanen weer open.