Buurman scheldt familie al jaren de huid vol, contactverbod geëist

Een burenruzie in Oud Gastel is zo uit de hand gelopen dat een van de partijen in een kort geding eist dat de buurman stopt met schelden en geen contact meer mag opnemen. Dinsdag werd in de rechtbank in Breda duidelijk dat dit geen overbodige luxe is. Beide buren zijn elkaar spuugzat en beschuldigen elkaar. Rode draad in de vete zijn de bezwaren tegen een bouwvergunning.

Frustratie was het woord dat steeds terugkwam in de rechtszaal. Aan de ene kant de vrouw van de familie die een contactverbod eist en aan de andere kant de buurman, die blijkbaar zoveel scheldt dat zijn buren uit wanhoop naar de rechter zijn gestapt. Hij kwam tien jaar geleden naast de familie wonen aan de Zegse Steenweg in Oud Gastel. Die weg ligt ver in het buitengebied en dichter bij Oudenbosch en Zegge dan bij de kern van Oud Gastel. De huizen van de twee buren staan dik honderd meter van elkaar en toch is er al jaren ruzie. Waar die ruzie nu precies is begonnen, is moeilijk te herleiden. Volgens de aangeklaagde buurman, maakt de familie, die er al vijftig jaar woont problemen met iedereen. Volgens de familie is de scheldende buurman boos omdat zij bezwaar hebben gemaakt tegen een bouwvergunning voor een stal voor kleinschalige veeteelt en omdat ze de gemeente hebben gevraagd te handhaven.

"Uw buurman is gefrustreerd en wil in gesprek, u heeft dat altijd geweigerd."

Hoe het ook zij. De dagelijkse praktijk aan de Zegse Steenweg is dat de buurman talloze malen scheldt, schreeuwt, ’s nachts opbelt en voicemails volschreeuwt. En dat gaf hij ook gewoon toe. 'Lelijke rooie rotkut', 'smerige narcist' en dat soort termen, schreeuwt hij regelmatig over de heg. Maar, zei hij, dat doe ik omdat zij mij treiteren, begluren, fotograferen en filmen. De zitting liep over van de woede en frustratie. De vrouw van de belaagde familie vertelde dat haar man van 75 in december een herseninfarct heeft gehad en nu in alle rust moet herstellen. Maar, met zo’n buurman gaat dat niet gebeuren. Ze gaf aan niet te snappen waarom de buurman zo boos is en haar en haar familie en iedereen die er over de vloer komt, inclusief kleinkinderen, de huid volscheldt. Er zijn sinds 2019 over en weer vele meldingen en aangiftes gedaan bij de politie en de gemeente tot aan de burgemeester toe. Er is ook bemiddeling aangevraagd, maar niets heeft geholpen. Ondanks de zogenoemde stopgesprekken van de politie is de buurman ook altijd blijven schelden. Zelfs een dagvaarding voor het kort geding bracht hem niet op andere gedachten. Aan een gesprek of bemiddeling heeft de buurvrouw nu dan ook geen behoefte meer, vertelde ze. Daarvoor is er in al die jaren te veel gebeurd, wat wel bleek uit een minutieus bijgehouden logboek met talloze incidenten en vele geluidsopnames. Ze smeekte de rechter om een contactverbod op te leggen en een boete van vijfhonderd euro per keer dat hij dat verbod overtreedt. De rechter probeerde tot beide partijen door te dringen en vroeg zich hardop af of zo’n contactverbod wel de oplossing is. “Uw buurman is gefrustreerd en wil in gesprek met u. Maar, u heeft dat altijd geweigerd. Zijn frustratie loopt hierdoor op en die wordt alleen maar erger met zo’n contactverbod”, zo constateerde ze. “En u gaat straks turven hoe vaak hij dat verbod dan overtreedt en dat gaat u weer filmen om bewijs te hebben en vervolgens zitten we weer in de rechtszaal om te discussiëren over wat wel en wat geen overtreding is. Ik ben bang dat het niks oplost.”

"Ik heb maar met één buur ruzie, zij met allemaal."