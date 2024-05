Grote wateroverlast door zware regenval, supermarkt moet sluiten

Felle buien zorgen dinsdag aan het begin van de avond op meerdere plekken in de provincie voor overlast. In Oisterwijk moest de Albert Heijn de deuren zelfs sluiten door wateroverlast. Ook een parkeergarage van een bedrijf in natuursteen liep onder, net als een distributiecentrum. In het dorp staan meerdere straten blank, net als in Oss en Macharen.

Door een enorme hoosbui liepen in Oisterwijk rond halfzes verschillende straten onder water. De eigenaar van een hottub zag zijn in de tuin ingegraven bad in de Molenstraat compleet omhoog komen door het water. En de brandweer sloot iets verderop in Oisterwijk de Spoorlaan af, nadat daar het water bij twee huizen naar binnen kwam.

De hottub in Oisterwijk werd door het water omhoog gedrukt (foto: Toby de Kort/SQ Vision).

De Albert Heijn in Oisterwijk moest door de wateroverlast de deuren sluiten. "De winkel blijft vanavond gesloten. We gaan de schade opnemen en herstellen. We streven ernaar om morgen weer open te gaan", zegt een woordvoerder. De klanten die tijdens de hoosbui binnen waren, konden hun boodschappen nog wel afrekenen. Een ondergrondse parkeergarage van Mutsaerts Natuursteen in Oisterwijk liep onder water. De eigenaar besloot de brandweer die met pompen in de weer was, te helpen en probeert met trekkers de garage droog te trekken. Iets verderop in de straat liep een distributiecentrum van machinefabrikant Tobroco onder water. Met grote bezems en trekkers veegt het personeel het water weg.

(foto: Toby de Kort/SQ Vision).

(foto: Toby de Kort/SQ Vision).

De Pastoor Blommaertstraat in Overlangel liep deels onder water. "We moesten de auto's verplaatsen naar een hoger deel van de straat, want het water stond al tot de dorpel van de auto's", vertelt Carlijn Eerden. Waterpret

Haar drie zoons deden direct hun laarzen aan en gingen naar buiten waar ze genoten van de waterpret. "Hier vlakbij is een wadi, een diepe kuil. Vaak spelen en barbecueën we daar. Maar het is eigenlijk bedoeld als opvangplek bij wateroverlast. Die kuil liep nu ook helemaal vol, dus het werkt wel", zegt Carlijn.

Kinderen spelen in de wadi (privéfoto).

De kinderen van Carlijn spelen in het water (privéfoto).

Het noodweer zorgde er dinsdagmiddag al voor dat de avondspits vroeg op gang kwam. Volgens de ANWB kwam dat omdat veel mensen de buien voor wilden zijn. Het slechte weer en ongelukken zorgen voor de drukste avondspits van het jaar.

De Vivaldistraat in Oss loopt onder water (foto: Gabor Heeres/SQ Vision).

Het fietspad staat onder water (foto: Gabor Heeres/SQ Vision).

Wateroverlast in Oisterwijk (foto: Roel de Brouwer).

Avondvierdaagse afgelast

Vanwege het noodweer werd de eerste dag van de avondvierdaagse in Made afgelast. "We vinden het erg jammer dat we dit besluit hebben moeten nemen. We hebben de verantwoordelijkheid voor honderden kinderen, ouders en begeleiders en hun veiligheid moeten we voorop stellen”, laten de Stichting Avond4daagse Made en burgemeester Boy Scholtze weten in een gezamenlijke boodschap. Het ziet er naar uit dat de andere avonden wel gewoon door kunnen gaan.

In Macharen liepen de straten onder water (foto: Ilona).