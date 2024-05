112-nieuws: bestelbus achtergelaten naast snelweg • botsing auto's in Breda

10.05

Een poging een bewoonster uit de Eindhovense wijk Vlokhoven op te lichten is gisteren mislukt. De vrouw werd opgebeld door iemand die zich voordeed als agent. Die wilde foto's komen maken van haar sieraden en vroeg of de bewoonster contant geld had liggen in huis. De vrouw was echter alert. Ze vertrouwde het niet en verbrak de verbinding, laat een wijkagent weten.