112-nieuws: bestelbus achtergelaten naast snelweg • ongelukken op A67

15.44

Op de A67 bij afrit Liessen zijn twee ongelukken vlak na elkaar gebeurd. De rechterrijstrook werd daardoor afgesloten van Venlo richting Eindhoven.

In eerste instantie botsten twee auto's daar op elkaar. Vlak daarna kwamen ook twee vrachtwagens in botsing. Niemand is gewond geraakt. De ongelukken leidden rond drie uur wel tot zo'n acht kilometer file, goed voor zo'n drie kwartier vertraging. Rond kwart voor vier was de weg weer vrij en was de meeste vertraging verholpen.