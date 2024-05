112-nieuws: problemen op spoor door bovenleiding • A67 vrijgegeven

In dit liveblog houden we je deze donderdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Redactie Geschreven door

Liveblog

07.33 Problemen op spoor door bovenleiding Door een bovenleidingsbreuk bij Lage Zwaluwe is er geen treinverkeer mogelijk tussen Breda en Dordrecht en Roosendaal en Dordrecht. De schade aan de bovenleiding is groot, meldt ProRail. Er is tot zeker zes uur vanavond geen treinverkeer mogelijk. Er zijn problemen met de bovenleiding bij Lage Zwaluwe (foto: X/ProRail).

07.05 UPDATE: A67 weer vrij na pechgeval De A67 van Venlo naar Eindhoven is weer vrijgegeven nadat een vrachtwagen daar strandde met pech.

06.26 Vrachtwagen met klapband Op de A58 bij verzorgingsplaats De Blaak liep een vrachtwagen vanochtend vroeg een klapband op. Stukken van de band zijn door Rijkswaterstaat van de weg gehaald. De bestuurder van de vrachtwagen kon stapvoets via de vluchtstrook doorrijden richting de afrit Tilburg-Reeshof. Vervolgens is deze naar een veilige locatie gebracht Wachten op privacy instellingen...

06.25 Vrachtwagen met pech zorgt voor file A67 Op de A67 van Venlo naar Eindhoven staat een file tussen afrit Someren en knooppunt Leenderheide. Volgens de ANWB heeft het verkeer een halfuur vertraging door een vrachtwagen met pech. Wachten op privacy instellingen...

05.34 Minder treinen tussen Utrecht en Eindhoven Er rijden minder Intercity's tussen Utrecht en Eindhoven, dat komt door een kapotte bovenleiding. Reizigers moeten rekening houden met een kwartier extra reistijd, de NS verwacht dat de problemen vanmiddag rond halfvijf zijn opgelost.

00.21 Onderzoek naar brandstichting Dongen Bij buitenschoolse opvang De Tovertuin in Dongen is gisteravond brand uitgebroken in een schuur. Volgens de politie is er sprake van brandstichting. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar de opvang zelf. Wel heeft het gebouw roet-, en waterschade opgelopen. Het pand zit bij de St. Jansschool in Dongen. Drie cavia's werden uit het gebouw gehaald en zijn door de dierenambulance meegenomen. De politie onderzoekt de zaak en roept getuigen op om zich te melden. Afgebrande schuur bij buitenschoolse opvang De Tovertuin in Dongen (foto: Politie Dongen). De cavia's werden op tijd uit het gebouw gehaald (foto: Politie Dongen).