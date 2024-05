Vrachtwagens en een auto botsen op de A50, chauffeur gewond

De A50 tussen Sint Oedenrode en Son en Breugel is woensdagochtend dicht geweest na een ongeluk met twee vrachtwagens en een personenauto. De chauffeur van een van de vrachtauto's is gewond geraakt.

Bij het ongeluk waren twee vrachtauto's en een auto betrokken. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. De bestuurder van de achterste vrachtwagen raakte bekneld in de cabine. Hij is gewond geraakt en moest door de brandweer worden bevrijd. Er is een traumahelikopter geland bij de snelweg. Het verkeer moest achteruit rijden om via een afslag de snelweg af te gaan.

Rijkswaterstaat stelde een omleidingsroute in via Den Bosch, de A59 en de A2. Met een speciale vrachtauto werd de snelweg opgeruimd. Rond kwart over twaalf waren alle rijstroken en de toerit weer open.