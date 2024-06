Rob en Bram gaan tot het gaatje op het WK: 'HYROX is de ideale uitlaatklep'

HYROX is in Nederland nog relatief onbekend, maar de populariteit van deze fitnesswedstrijd neemt snel toe. Na het ontstaan in 2017 in Duitsland vinden de wedstrijden inmiddels in diverse werelddelen plaats. Bram van Osch (42) en Rob Marcelissen (57) uit Rijen doen zaterdag mee aan het WK in het Franse Nice. “Het is flink afzien, maar daar worden we juist blij van. Een beetje de grens opzoeken is mooi.”

Bij HYROX rennen deelnemers in totaal acht kilometer en na iedere kilometer volgt een fitnessoefening. Dat varieert van bijvoorbeeld een kilometer roeien op een apparaat, honderd keer een zware bal drie meter de lucht ingooien, het duwen van een zware slee tot lopen met gewichten. Bram: “Een geweldig format, ik ben er verslaafd aan.”

Bram van Osch duwt een slee (Foto: Sportograf).

“Ik geef al best lang bootcamp-lessen, maar we konden nooit gericht trainen naar een evenement toe. We deden wel al regelmatig mee aan hardloopwedstrijden. HYROX is een combinatie tussen krachttraining en hardlopen en dat in wedstrijdvorm. Het mooie is dat het in principe voor iedereen toegankelijk is. Je kunt het op je eigen niveau doen en er is geen tijdlimiet.”

"Je zit continu hoog in je hartslag."

Je redt het niet met alleen grote spierballen. “Een duursporter presteert meestal beter dan een spierbundel die alleen maar met gewichten bezig is. Bij HYROX zit je continu hoog in je hartslag. Je kunt rust nemen, maar ik ben een streber en wil zo snel mogelijk naar de finish. Het is de kunst om de race zo te managen dat je zo min mogelijk rust hoeft te pakken.” In Nederland zijn er drie grote toernooien en daar wist Bram zich te plaatsen voor het WK in de leeftijdscategorie 40-44. “Dat was geen doel op zich, maar het is wel uniek. Ik doe mee in de Pro-klasse en daar zijn de gewichten een stuk zwaarder dan ik gewend ben. Op de slee ligt bijvoorbeeld normaal honderdvijftig kilo en dat is nu tweehonderd kilo. Daar ben ik nu voor aan het trainen. Om de prijzen meedoen is niet reëel. De huidige wereldkampioen is veel sneller en twee keer zo breed. Vergeleken met de top ben ik maar een amateur.”

"Een marathon lopen is best saai, HYROX is veel dynamischer."

Bram werkt al jaren als bootcamp-trainer, maar zijn droom is om het eerste HYROX-centrum van Nederland te openen. Rob Marcelissen deelt de passie voor HYROX. Samen met een aantal andere fanatiekelingen werkt hij zich drie ochtenden per week in het zweet. “Ik heb veertien keer een marathon gelopen, maar dat is best saai. HYROX is veel dynamischer en je pakt je hele lichaam ermee aan. Ik denk dat ik mijn laatste marathon achter de rug heb.”

Rob Marcelissen met een wallball (Foto: Leon Voskamp).

In zijn leeftijdscategorie is Rob in Nederland één van de besten. “Ik ben goed in duursport en ik sta ervan te kijken dat ik zo goed presteer bij HYROX. Het is puur een hobby en de ideale uitlaatklep. Als horecaondernemer heb ik een drukke baan, maar na een ochtend fanatiek sporten ga ik fluitend de dag door.” Tijdens een wedstrijd gaat Rob tot het gaatje, maar hij geniet ook. “Het is ook lekker als je de finish hebt gehaald. Je lichaam is er dan klaar mee. Maar na tien minuutjes op de ligstoel en een proteïnedrankje, zoek ik de gezelligheid op.” Wat HYROX inhoudt, zie je hier: