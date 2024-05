'Hulpverlener' verkracht onwel geworden vrouw: cel en tbs geëist

Justitie wil dat Suleyman A. (22) uit Eindhoven 3,5 jaar de cel in gaat en tbs met dwangverpleging krijgt voor verkrachting. Dat werd woensdag geëist in de rechtbank in Den Bosch. A. zou in de zomer van 2022 twee vrouwen hebben verkracht.

Maar, daar was Suleyman het niet mee eens. De geboren Afghaan, die nu bijna acht jaar in Nederland is, kan zich niet vinden in de beschuldigingen van justitie. De seks met de twee vrouwen was vrijwillig en mede op hun initiatief, zo verklaarde hij keer op keer.

De verklaringen van de jonge Eindhovenaar deden echter de wenkbrauwen fronsen bij de rechters en de officier van justitie. Die laatste telde al zo’n zeven verschillende verklaringen van de verdachte, van niks gebeurd en zwijgen tot aan vrijwillige seks. Steeds gaf hij een beetje meer toe.

In september 2022 hielp A. in Eindhoven op straat een vrouw die onwel was geworden. Hij bracht haar thuis en daar zou zij hem vrijwillig bevredigd hebben. De rechters hadden daar veel vragen over, zeker ook omdat de vrouw eerder onwel was geworden en meteen na de daad haar zoon en schoondochter in paniek belde.

Kwetsbaar meisje

Daarnaast zou A. in dezelfde periode een kwetsbaar meisje dat in een instelling woonde, hebben verkracht. Zij deed aangifte, maar, volgens justitie, is haar zaak lastiger te bewijzen en daarom werd in haar geval vrijspraak geëist.

Uit opgeslagen gesprekken bleek namelijk ook dat zij erg gesteld was op A. en ook op filmpjes was geen gedwongen seks te ontdekken. Volgens A. had hij een soort relatie met haar en hadden ze vijf keer vrijwillig seks met elkaar.

Maar een eis tot vrijspraak of niet, er waren wel veel vragen over de manier waarop A. seks had met het jonge meisje uit de instelling. Zo was er sprake van extreme seks-eisen, duwen van het hoofd, werd de seks gefilmd en werden er dingen op Snapchat gezet en zou er gedreigd zijn met een taser.

Narcistisch

A. betoogde de hele zitting dat hij niks tegen de wil van de vrouwen had gedaan. Het feit dat hij steeds anders verklaarde, hielp hem echter niet. Zeker niet, omdat een psycholoog en psychiater van het Pieter Baan Centrum ook zagen dat A. anti-sociaal en narcistisch is en een persoonlijkheidsstoornis heeft.

Hij heeft vrijwel geen geweten of probleembesef, was de conclusie van het onderzoek. En de kans dat hij weer in de fout zal gaan bij andere vrouwen wordt als hoog ingeschat.

De officier van justitie noemde het verkrachten van de onwel geworden vrouw laaghartig. Zij is een kwetsbare vrouw vanwege een hersenbloeding en is al in de vijftig. Ze zocht hulp en kreeg te maken met A. die heel andere plannen had. A. had lak aan haar problemen en was alleen bezig met zijn eigen behoeftebevrediging, zo vond de officier.

Op het strafblad van Suleyman A. staat ook al een verkrachting van een 15-jarig meisje, toen A. nog maar 16 was. Binnen een paar maanden na zijn veroordeling in 2022 tot zes maanden jeugddetentie en een werkstraf vonden de verkrachtingen van de vrouw en het meisje in de instelling plaats. A. was op dat moment nog in zijn proeftijd.

Gevaar voor vrouwen

A. is een groot gevaar voor vrouwen, concludeerde de officier van justitie. En omdat A. zijn eigen problemen en gedrag niet inziet, vond hij een tbs-behandeling met dwang op zijn plaats. Daarnaast moet A., wat hem betreft, 42 maanden de cel in.

De advocaat van A. zag geen bewijs voor de verkrachtingen. Zij wil daarom dan ook dat Suleyman zo snel mogelijk wordt vrijgelaten. A. zelf gaf aan vooral spijt te hebben van het feit dat hij zijn tijd in Nederland niet beter heeft gebruikt. Hij bouwde de afgelopen jaren al een strafblad op en zat vaak zonder werk of dagbesteding. Als hij vrijkomt, wil hij zijn tijd beter gaan besteden, zonder zijn foute vrienden, zo beloofde hij.

De rechtbank doet op 5 juni uitspraak in deze zaak.