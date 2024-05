Hoogwerker hijst man uit het water naast metershoge kademuur

Een man is woensdagmiddag op de Buitenhaven in Den Bosch in het water beland. Hulpdiensten hebben hem uiteindelijk met een hoogwerker terug de kade opgehesen. De politie gaat niet uit van een misdrijf.

Rond half drie ging het mis. Wat er precies is gebeurd, blijft vooralsnog onduidelijk. Ook is niet bekend of de man van de metershoge kademuur naar beneden is gevallen, of van de steiger die door het water loopt.

Nadat de man werd gevonden, heeft hij al beneden in het water eerste hulp gekregen. Met behulp van een hoogwerker van de brandweer Waalwijk is hij uiteindelijk omhoog getakeld. Vervolgens is hij naar het ziekenhuis gebracht. Het is onduidelijk hoe de man eraan toe is.