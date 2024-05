Man (42) gooit pan met hete olie over echtgenote: 'Was een ongeluk'

De 42-jarige Yilmaz D. uit Helmond zit vast omdat hij een pan hete olie over zijn vrouw heeft gegooid. Dat bleek woensdag in de rechtbank in Den Bosch. Waarom de man dit op 26 februari heeft gedaan, werd niet duidelijk tijdens de eerste tussentijdse zitting.

De vrouw is na het gooien met de hete olie vier weken in coma gehouden in het brandwondenziekenhuis in Rotterdam en voor haar leven werd gevreesd. Zij is over haar hele lichaam verbrand en zal veel huidtransplantaties moeten ondergaan. Het is maar de vraag of zij volledig zal herstellen.

Het stel zou relationele problemen hebben gehad en dat zou op 26 februari compleet uit de hand zijn gelopen. De olie zat overal door de kamer in hun woning aan de Lingestraat. Op de tafel en een stoel lag een flinke plas olie en op de muur en de ramen zaten nog spetters.

Volgens de vrouw heeft de man bewust de kokende olie over haar heen gegooid. Maar Yilmaz D. bestrijdt dit. “Het is lastig voor mij. Toen ik hoorde dat ze mij beschuldigt, was ik in shock”, vertelde hij via een tolk. “Dat dit als poging tot doodslag wordt gezien, doet mij veel verdriet. Het was geen opzet, maar een ongeluk. Ik stootte de pan van tafel. Zij weet ook dat ik dit nooit zou doen. Gelukkig is ze nu gezond en wel thuis.”

Justitie wil de man vervolgen voor poging tot doodslag, omdat hij het leven van zijn vrouw op het spel heeft gezet. Op 15 augustus is een volgende tussentijdse zitting. In oktober wordt de zaak inhoudelijk behandeld. Tot die tijd blijft de man in de cel.