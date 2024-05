Automobiliste rijdt tegen boom en komt om het leven

Een 59-jarige vrouw uit Tilburg is woensdag om het leven gekomen nadat ze tegen een boom is gereden op het Voske in Baarle-Nassau. Volgens de politie lijkt het te gaan om een eenzijdig ongeluk.

Kort na het ongeluk werd de vrouw nog gereanimeerd. Dat mocht niet meer baten. Ze zat alleen in de auto. De politie doet nog onderzoek naar wat er precies is gebeurd. De weg is tijdelijk afgesloten. Ook Belgische hulpverleners waren snel ter plekke om te assisteren.

Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision.