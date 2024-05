Grote problemen op het spoor door breuk in bovenleiding

Door een bovenleidingbreuk bij Lage Zwaluwe is er tot zes uur donderdagavond geen treinverkeer mogelijk tussen Breda en Dordrecht en Roosendaal en Dordrecht. Goederentreinen moeten worden omgeleid.

De schade aan de bovenleiding bij Lage Zwaluwe is groot, meldt ProRail. Er is zeker tot in de avond geen treinverkeer mogelijk tussen Breda en Dordrecht en Roosendaal en Dordrecht. De aannemer heeft een plan gemaakt voor het herstel. Hier is zo’n elf uur voor nodig.

Geen bussen

Er is wel beperkt treinverkeer mogelijk tussen Lage Zwaluwe en Roosendaal. Er worden slechts zeer beperkt bussen ingezet tussen Breda, Prinsenbeek, Lage-Zwaluwe en Dordrecht als vervanging. Dit heeft te maken met capaciteitsproblemen bij de busmaatschappij. Reizigers krijgen het advies gebruik te maken van de omreisroute met de IC Direct tussen Rotterdam en Breda.

Medewerkers van ProRail moesten woensdagavond reizigers uit een gestrande trein evacueren. Woensdagnacht werden de gestrande reizigerstrein en een goederentrein weggehaald.

Nog meer problemen

Ook op het spoor tussen Eindhoven Centraal en Utrecht Centraal zijn er problemen vanwege een defecte bovenleiding. Op dit traject rijden daarom minder Intercity's. De NS vreest dat dit probleem niet voor vier uur 's middags zal zijn opgelost.