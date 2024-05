Laatste buren mogen terug na verwoestende brand: 'Stinkt als een gek'

De laatste buren van het verwoeste distributiecentrum van het bedrijf Vice Versa in Oss kunnen weer terug. Dat meldt een gemeentewoordvoerder donderdag. Het huis met daarnaast een bedrijfsgebouw werden niet eerder vrijgegeven, omdat er door alle sloopwerkzaamheden veiligheidsrisico's waren. Ferry van Leur is een van de bewoners die terug naar huis kan, maar hij blijft toch nog even weg: "Het stinkt hier als een gek."

Het bedrijfsgebouw en huis van Ferry zitten naast het distributiecentrum van Vice Versa. "Ik zou natuurlijk het liefst daar weer gaan wonen, maar het is voorlopig niet te doen door de stank. Misschien dat ik in de weekenden weer terugkeer, want dan is de stank iets minder. Maar ik ga niet in de stank liggen. Dat zal iedereen ook wel begrijpen."

Waterschade

Ferry wil zelf niet te veel praten over de afgelopen periode, maar is blij dat het instortingsgevaar is geweken. Wel heeft hij nog flinke waterschade in zijn pand.

Volgens de woordvoerder van de gemeente is de luchtkwaliteit in de gebouwen gemeten en vielen alle metingen goed uit. "Iedereen mag weer terug en heel het gebied is vrijgegeven", laat hij weten. Vrijdag kregen de bewoners van drie andere adressen al te horen dat ze terug naar huis konden.

Dagen blussen

Het blussen van de brand die begin mei ontstond in de koelcel van het bedrijf Vice Versa duurde dagen. Daarna werd een begin gemaakt met het opruimen van het terrein. In het distributiecentrum werden voedingsmiddelen opgeslagen. Er moest onder meer rottend vlees worden weggehaald.

De gemeente waarschuwt dat er af en toe nog stank kan zijn in de omgeving. "Het zal nog enige tijd duren voor het terrein weer helemaal schoon is. Maar de grootste overlast is geweest", benadrukt de gemeentewoordvoerder.

De eigenaar van Vice Versa zag veertig jaar werk in vlammen opgaan: