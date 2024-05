Bootvluchteling Mahmoud blijkt bokstalent, nu wil hij zich naar top knokken

De communicatie tussen Mahmoud Al Chabtoun (23) en zijn trainer Harm Blijd verliep in het begin met handen en voeten. De zoon van een Libische bootvluchteling leerde de Nederlandse taal echter snel en hij bleek een begenadigd bokstalent. De Bosschenaar is nu Nederlands kampioen en heeft de ambitie om ook op EK’s en WK’s voor de prijzen te knokken. “Boksen is mijn leven, ik ben hongerig.”

Als kleine jongen was hij niet de makkelijkste. Op straat in Libië had hij regelmatig ruzie, totdat zijn buurman hem aansprak. “Ik had veel energie en was heel druk. Mijn buurman raadde me aan om te gaan boksen omdat dat me zou helpen. Ik volgde zijn advies op en ging aan de slag bij een kleine boksschool vlakbij ons huis. Boksen zorgde er inderdaad voor dat ik mijn energie kwijt kon.”

In Libië is boksen een grote sport. “Tot 2010 was de sport verboden onder de president, maar daarna zag je een duidelijke groei. Ik ben in 2013 gaan boksen en vooral de laatste jaren is het erg populair in Libië. Zo kwam Mike Tyson dit jaar op bezoek.”

Mahmoud viel als bokser vooral op door zijn snelheid en voetenwerk. “Ik ben heel beweeglijk en kan goed klappen ontwijken. Nog steeds vind ik het in de ring leuk om mijn tegenstander mis te laten slaan en dan zelf toe te slaan. Misschien is het dansen in de hoek een beetje provocerend, maar het is mijn stijl”, zegt de Bosschenaar.