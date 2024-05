Grote invloed van Brabant in Brussel én andersom: dit doen lobbyisten

Stap in de wereld van Lieke van Alphen en Machteld van Dijk, twee bevlogen lobbyisten die Brabant vertegenwoordigen in Brussel. Hun doel: zoveel mogelijk geld binnenharken voor onze provincie. "Het belangrijkste is het opbouwen van een groot netwerk in Brussel en dat gebeurt ook veel buiten kantoortijden", vertelt Lieke. Ontdek hoe deze twee vrouwen een cruciale rol spelen in het vormgeven van de toekomst van Brabant.

En een stukje van die toekomst is nu al terug te zien in Brabant. Kijk bijvoorbeeld naar de bruggen, sluizen en wegen die zijn aangelegd met behulp van Europese subsidies. Of de vele onderzoeksprojecten van universiteiten en bedrijven die met financiële hulp uit Brussel mogelijk zijn gemaakt.

"Geen negen tot vijf baan."

De term 'lobbyisten' doet al snel denken aan het stiekem beïnvloeden van de politiek via achterkamertjes. Lieke en Machteld zijn dan ook niet dol op die term. Machteld: "Wij noemen onszelf liever 'Public Affairs professionals', maar dat is een lastig woord. We willen er vooral mee zeggen dat het meer is dan alleen lobbyen." Wat doet een lobbyist eigenlijk? "Het is in ieder geval geen negen tot vijf baan", lacht Lieke. "Het belangrijkste is het opbouwen van een groot netwerk in Brussel en dat gebeurt ook veel buiten de kantoortijden." Machteld vult aan: "Om te kunnen lobbyen moet je ook weten wat hier speelt. We moeten goed weten wie waar mee bezig is. Is het Europees parlement er mee bezig of ligt het dossier nog bij de Europese Commissie?" Benieuwd hoe een dag in het leven van een lobbyist eruit ziet? Verslaggever Ilse liep een dagje mee met Lieke en Machteld in Brussel, het kloppend hart van de Europese Unie. Dat zie je in deze HOE..?

Ze ontvangen ook geregeld groepen studenten of bestuurders op hun kantoor in het Huis van de Nederlandse Provincies in Brussel. "Zo was er laatst nog een groep burgemeesters uit West-Brabant bij ons op bezoek. We leggen hen dan uit hoe de Europese Unie in elkaar zit en wat wij voor werk doen. We informeren hen over Europese regels en wat die voor Brabant betekenen."

"We zeggen het niet alleen, maar doen het ook echt."

Het werk van de dames gaat niet over één nacht ijs. "In de EU werken we met een meerjarenbegroting van zeven jaar. De begroting loopt tot en met 2027, maar er wordt nu alweer gewerkt aan de volgende begroting die vanaf 2028 gaat gelden. Dus dit is het moment dat wij al actief moeten worden om daar invloed op uit te oefenen." Brabant staat in Brussel bekend als een innovatieve regio, die goed samenwerkt. "Het klinkt misschien cliché, samenwerken, dat doet toch iedereen? Maar het is niet zo vanzelfsprekend voor sommige Europese regio's", vertelt Machteld. "In Brabant komen de overheid, bedrijven en onderwijsinstellingen makkelijk in contact met elkaar. Ze kijken welke uitdagingen ze samen op kunnen pakken. Wij zijn niet alleen een Europese regio die het alleen maar zegt, maar we doen het ook echt", zegt Machteld vastbesloten.

