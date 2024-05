Vijf generaties op een rij: 'Gek dat het zo ver doorgaat'

Een bijzondere gebeurtenis in Schijndel deze week. Met de geboorte van baby Emily bestaat haar familie nu uit maar liefst vijf generaties. De kersverse moeder, oma, opoe en betovergrootmoeder houden donderdag met veel trots de pasgeboren baby in hun armen. "Een zesde generatie moet ook nog wel lukken."

Selina (20) is ook trots. "Oma Annie was erbij toen ik werd geboren en nu mag ze dit nog meemaken. Dat is wel heel mooi", zegt ze. "Dit is heel bijzonder en fijn om mee te maken. Eigenlijk heel gek dat het zo ver doorgaat."

Met de geboorte van de kleine is Sandra met haar 39 jaar nu plotseling al oma geworden. "Ik ben een trotste oma", zegt ze met een grote glimlach. "Ik voel me ook al meteen oma. Al hoop ik wel dat Emily straks met mij kan stappen, net zoals ik dat nu met mijn dochter kan", zegt ze lachend.

De vier vrouwen waren er vroeg bij met hun eerste kindje. Opoe Anita (62) legt uit: "Mijn moeder, ik en Selina waren twintig jaar oud toen we een kind kregen. Mijn eigen dochter Sandra was achttien jaar oud." Het is inmiddels een familietraditie, grappen de vrouwen.

Of er nog een zesde generatie in zit? "Als Emily ook op haar twintigste een kindje krijgt, zou Annie 102 jaar oud zijn. Ik ben al blij dat ik dit mag meemaken", zegt Anita. Maar Annie denkt er toch anders over: "Dat komt goed. Ik ga niet eerder weg tot we een zesde generatie hebben."