Stevige onweersbuien trekken over Brabant, opnieuw kans op wateroverlast

We krijgen vanaf vrijdagochtend opnieuw stevige onweersbuien in Brabant. Daarbij kan in korte tijd veel regen vallen. Het KNMI heeft daarom opnieuw code geel afgegeven. Dit geldt tot en met zaterdag. "Deze maand verloopt bijzonder nat."

In Brabant zal het vrijdag vanaf acht uur 's ochtends gaan onweren. "Stevige onweersbuien trekken dan vanuit het zuidoosten ons land in", vertelt weerman Floris Lafeber van Weerplaza. De verwachting is dat dit duurt tot zaterdagmiddag twee uur. Er is kans op veel regen en hagel in korte tijd.

Door de vele regen krijgen we mogelijk wateroverlast op wegen en in tunnels. "Er zal in 24 uur zo'n twintig tot veertig millimeter regen vallen. Lokaal kan het zelfs oplopen tot vijftig millimeter. Hierdoor moeten we rekening houden met wateroverlast", zegt Lafeber.

Bodem is verzadigd

De afgelopen maand is er al vaker code geel afgegeven voor stevige regen- en onweersbuien. Dat is ook precies de reden dat we vrijdag te maken kunnen krijgen met wateroverlast. "Vijftig millimeter in 24 uur is wel heel veel. Zeker als je weet dat er op sommige plaatsen al heel veel regen is gevallen deze maand. De bodem is op bepaalde plekken al verzadigd", zegt Lafeber.

Normaal gesproken valt in de maand mei in totaal vijftig millimeter regen. "Maar deze maand is er al 150 millimeter gevallen. Dat is drie keer zoveel als normaal. En daar komt nu dus nog een stevige regenbui bovenop. Deze maand verloopt echt bijzonder nat."

