Michael van Gerwen van troon gestoten in finaleronde Premier League darts

Michael van Gerwen is er niet in geslaagd de Premier League darts voor de derde keer op rij op zijn naam te schrijven. De Vlijmenaar verloor donderdagavond in de halve finale van deze dartscompetitie - waaraan de acht beste darters van de bond PDC meedoen - van de Engelse wereldkampioen Luke Humphries.

Van Gerwen begon de wedstrijd tegen Humphries zeker niet slecht. Sterker nog, hij was de eerste die een leg afsnoepte van zijn tegenstander dankzij een fraaie 103-finish. Daardoor kwam hij op een 2-1 voorsprong. Maar 'Cool Hand Luke' brak meteen terug via een prachtige 132-uitgooi en liep daarna uit naar een 5-2 voorsprong. Vervolgens brak bij 'Mighty Mike' nog een keer en kwam hij zelfs op een 7-2 voorsprong.

The Nuke

In de eindstrijd moest Humphries het, net zoals tijdens het PDC WK darts in januari, opnemen tegen het grote talent Luke Littler, die in de halve finale afrekende met zijn landgenoot Michael Smith (10.-5).

In het begin van de finale gaven de pas 17-jarige Littler en Humphries elkaar weinig toe. Het ging gelijk op tot 5-5. Maar in de elfde leg gooide 'Luke the Nuke' een negendarter en korte tijd later nam hij verder afstand van Humphries met een fraaie twaalfdarter. Die voorsprong gaf Littler vervolgens niet meer uit handen, waardoor hij als debutant de Premier League darts op zijn naam schreef.