Baasje en zijn hond aangevallen door automobilist met mes en vuurwapen

Een automobilist is donderdagnacht aangehouden na een uit de hand gelopen verkeersruzie op de Straussstraat in Dongen. Een man die zijn hond uitliet, werd door de automobilist aangevallen met een mes en een vuurwapen.

De hondenbezitter was na middernacht bezig met een uitlaatronde toen de automobilist voorbijreed. Dat zorgde voor een ruzie tussen de twee mannen, maar wat precies de aanleiding was, heeft de politie niet naar buiten gebracht.

De chauffeur stapte uit zijn auto en er ontstond een woordenwisseling. Het ging daarna van kwaad tot erger. De automobilist trok een mes. De hondeneigenaar wist dat mes af te pakken en weg te gooien. Daarop haalde de automobilist een vuurwapen tevoorschijn en probeerde volgens de hondenbezitter te schieten. Maar het vuurwapen haperde en ging niet af.

De bedreigde man ging in de tegenaanval en werd daarbij geholpen door zijn hond. Tijdens het gevecht beet de hond de automobilist en kon zijn baasje het vuurwapen afpakken. De automobilist ging er daarna vandoor.

Aanhouding

Op aanwijzing van de hondeneigenaar vonden agenten het mes en het vuurwapen in de struiken. De gevluchte chauffeur is later in het ziekenhuis aangehouden. De politie onderzoekt de zaak.