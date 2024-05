Flinke file op A2 bij Den Bosch door ongeluk, ook druk op andere snelwegen

Een ongeluk op de A2 zorgt vrijdag voor flinke drukte rondom Den Bosch. Tussen Boxtel-Noord en Waardenburg is de vertraging drie kwartier in de richting van Utrecht. Op andere wegen is het druk door regenachtig weer, de avondspits kwam rond drie uur 's middags al op gang.

Eerder in de middag was het op de A2 ook al druk, toen door een kapotte auto. Nadat de kapotte auto was weggesleept, nam de vertraging korte tijd af, tot er een ongeluk gebeurde.

Ook op de A16 vanaf de Belgische grens naar knooppunt Galder moeten weggebruikers rekening houden met een langere reistijd. Rond halfvier was de vertraging daar een half uur, meldt de ANWB.

Hooipolder

Verder is het druk op de A27 en de A59 rondom knooppunt Hooipolder. Op de A59 is de extra reistijd tussen Zonzeel en knooppunt Hooipolder 25 minuten, op de A27 vanaf Oosterhout richting het noorden 30 minuten.

Op de A58 heeft het verkeer bij zowel Eindhoven als Breda last van file. Tussen Eindhoven en Tilburg is de vertraging in beide richtingen een kwartier. Tussen Tilburg-Centrum West en knooppunt Galder doet het verkeer er twintig minuten langer over.

800 kilometer file

De regen zorgt in het hele land voor drukte op de weg. Rond vier uur 's middags telde de ANWB op A- en N-wegen al ruim honderd files met een totale lengte van meer dan 800 kilometer.

Het blijft vrijdagmiddag en aan het begin van de avond regenachtig weer. Het KNMI verwacht dat er de komende uren veel neerslag in korte tijd kan vallen.