Regenachtig weer zorgt voor drukke vrijdagavondspits

Het regenachtige weer heeft vrijdag voor een drukke avondspits gezorgd. Die spits kwam al vroeg in de middag op gang en zorgde op verschillende snelwegen in de provincie voor lange vertragingen.

De meeste file stond op de A2 bij Den Bosch in de richting van Utrecht. Vroeg in de middag zorgde een kapotte auto en een afgesloten rijstrook voor vertraging, daarna gebeurde er op dezelfde weg nog een ongeluk. Daardoor was de vertraging op het hoogtepunt meer dan een uur.

Ook op de A16 vanaf de Belgische grens naar knooppunt Galder moesten weggebruikers rekening houden met een langere reistijd, net als op de A58. Zowel in de buurt van Eindhoven als Breda was de vertraging aanzienlijk.

Hooipolder

Verder was het druk op de A27 en de A59 rondom knooppunt Hooipolder. Op de A59 was de extra reistijd tussen Zonzeel en knooppunt Hooipolder 25 minuten, op de A27 vanaf Oosterhout richting het noorden 30 minuten.

800 kilometer file

De regen zorgde in het hele land voor drukte op de weg. Rond vier uur 's middags telde de ANWB op A- en N-wegen al ruim honderd files met een totale lengte van meer dan 800 kilometer.