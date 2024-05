Kinderen gratis naar theater om kennis te maken met cultuur

Woezel en Pip, Nijntje de Musical en Brandweerman Sam. Kinderen tot en met twaalf jaar kunnen al deze familievoorstellingen komend theaterseizoen gratis bekijken in theater De Bussel in Oosterhout. Zo wil het theater meer kinderen kennis laten maken met cultuur.

De provincie, de lokale Rabobank en de businessclub van het theater hebben een speciaal fonds opgericht om de schooljeugd van cultuur te voorzien. Theaterdirecteur Charlotte Louwers wil niet zeggen hoeveel geld er in het fonds zit. "Maar we hebben een berekening gemaakt en het is genoeg voor het komende seizoen."

Het theater viert zijn 40-jarig jubileum en wilde iets speciaals doen. De kinderen die gratis naar binnen mogen, moeten wel begeleid worden door een volwassene. "We zijn geïnspireerd door theater de Maaspoort in Venlo, dat dit al een paar jaar doet. Daar zagen we dat het aantal bezoekers duidelijk toenam."

Lastig voor scholen

Voor corona maakten kinderen vaak via hun basisschool kennis met het theater. "Scholen bezochten toen met hele klassen onze voorstellingen. Tijdens corona is dat stilgevallen en daarna is het schoolbezoek in mindere mate teruggekomen. Misschien vanwege de kosten en misschien om organisatorische redenen, zoals het regelen van vervoer en het vinden van vrijwilligers voor de begeleiding."

Kinderen die dat niet 'van huis uit meekrijgen', bezoeken daardoor het theater niet. "Door het nu gratis te maken en dit ook te promoten via scholen en buitenschoolse opvang (BSO), willen we dat veranderen."

Geen kinderfeestjes

Op 1 juni start de losse voorverkoop voor mensen zonder abonnement. Wie dan kaartjes voor een familievoorstelling koopt, kan ook de gratis kinderkaartjes aanvinken.

Louwers: "We stellen geen eisen aan de hoeveelheid volwassenen per kind, maar het is niet de bedoeling dat er één volwassene komt met tien kinderen. We denken eerder aan kinderfeestjes en aan gezinnen, dus kinderen die met ouders of grootouders komen."

Bezoekers hoeven niet per se uit Oosterhout te komen om gratis kaartjes te krijgen. "Maar we richten ons wel op inwoners van deze gemeente."