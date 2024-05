Olivier (15) goochelt op het EK: 'Ik hoor dit nog niet te kunnen'

Hij is pas vijftien jaar oud, maar nu al een enorm goocheltalent. Olivier Henning (15) uit Heeze doet deze week mee aan het Europees kampioenschap goochelen in Italië. Hij heeft een eigen act vol trucs en illusies bedacht en neemt het op tegen de beste illusionisten uit Europa. "Volgens mij ben ik wel de jongste hier", zegt de 15-jarige met een grote glimlach.

De spanning begint bij Olivier langzaam maar zeker te stijgen. Zaterdagavond vertoont hij zijn act op het podium in Italië. "Normaal gesproken ben ik niet zenuwachtig voor shows, maar dit is wel weer een stapje hoger", zegt de goochelaar. Hij begon drie jaar geleden met goochelen. "Magie heeft toen een plekje in mijn hart gekregen. Ik denk dat magie het meest fijne is dat we als mensen kunnen beleven. Dat stukje onwetendheid vind ik mooi om aan anderen over te dragen." Zijn leeftijd doet misschien anders vermoeden, maar Olivier heeft in zijn korte carrière al aardig wat prijzen gewonnen. Hij heeft zelfs met de enige echte Hans Klok op het podium gestaan. Maar op de vraag hoe lang hij al weet dat hij een talent voor goochelen heeft, verschijnt een bescheiden glimlach op het gezicht van Olivier. "Ik heb het nooit ontdekt", zegt hij.

"Die trucjes hoorde ik nog niet te kunnen."

Toen Olivier begon met goochelen, plaatste hij af en toe filmpjes van zijn trucjes op social media. "Toen ik een keer naar een goochelcongres ging, tikte iemand me aan. Hij had mijn filmpjes gezien en zei dat het ongekend was wat ik deed. Die trucjes hoorde ik nog niet te kunnen op deze leeftijd", zegt hij. Olivier is erg vingervlug. Hij laat binnen no-time allemaal kaarten verschijnen in zijn lege hand. "Ik dacht: ik leer mezelf gewoon een trucje en dan nog een trucje, en dan nog een. Maar ik wist niet dat dit de moeilijkste truc is die je kunt leren. Blijkbaar doen mensen er jaren over om die techniek onder de knie te krijgen."

"Hier lopen een paar bekendheden rond."