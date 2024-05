Dode gevonden in appartement, politie doet al urenlang onderzoek

Aan het Wildpleintje in Goirle is vrijdagmiddag een dode gevonden in een appartement. De politie doet al urenlang onderzoek in de woning en in de omgeving van het complex. Er wordt uitgegaan van een niet-natuurlijke dood.

“Het kan een ongeluk zijn, zelfdoding of een misdrijf, dat moet onderzoek nog uitwijzen”, laat een politiewoordvoerder weten. Rechercheurs in witte pakken zijn al de hele middag bezig met onderzoek in het appartement. Ook worden afvalzakken in kliko’s opengemaakt, op zoek naar mogelijke sporen. Wie het slachtoffer is, kan de politie nog niet zeggen omdat de familie nog niet is geïnformeerd.

Foto: Jack Brekelmans/SQ Vision.