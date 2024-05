Dierenziekenhuis ontruimd, katje in brandweerwagen opgevangen

In een ruimte van het Evidensia Dierenziekenhuis in Waalwijk is vrijdagavond een gevaarlijke vloeistof gelekt. Het ziekenhuis werd uit voorzorg ontruimd. De dieren zaten in een veilige ruimte en konden binnenblijven, op een katje na. Dat moest bij de brandweer wachten tot de kust veilig was.

"Uit voorzorg is toen besloten om het hele pand te ontruimen", vertelt Manon Janssen van het Evidensia. Baasjes die in het ziekenhuis waren, werden opgevangen bij bowlingcentrum 't Bourgondisch Hof. De twee medewerkers die de stof ontdekten, hadden de gevaarlijke stof ingeademd. "Ze zijn door ambulancepersoneel onderzocht, maar hoefden niet naar het ziekenhuis."

De meeste dieren die in het ziekenhuis waren, hoefden niet naar buiten. Volgens Janssen zaten ze in een veilige ruimte, waar de gevaarlijke stof geen kwaad kon. "Die ruimte heeft een eigen luchtventilatiesysteem en zuurstofvoorziening. De dieren zijn niet in gevaar geweest."

Maar een katje dat net geopereerd was, moest wel naar buiten. "De kat kwam net uit narcose en wilden we warmhouden. Die is met de noodzakelijke apparatuur, twee dierenartsen en twee paraveterinairen in de brandweerwagen neergezet. Daar kon alles aangesloten worden en kon de kat warm worden gehouden."

Het pad is geventileerd en gereinigd en is door de brandweer vrijgegeven. Om wat voor vloeistof het ging, wil Janssen niet zeggen. "Het was in ieder geval niet levensbedreigend."