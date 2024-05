112-nieuws: kop-staartbotsing op A27 • grote plas water op A58

08.09

In West-Brabant regende het afgelopen nacht zoveel dat er wateroverlast wordt gemeld in Kruisland, Halsteren, Steenbergen en Wouw. Op verschillende plekken staan straten blank. Het water stroomt sinds deze ochtend bij mensen hun huis in. "Zoek een hogere verdieping op als water naar binnen stroomt", adviseert een woordvoerder van de Veiligheidsregio. "Probeer de elektra in huis uit te schakelen. Mijd ondergelopen straten, tenzij het écht noodzakelijk is om iemand te helpen. Ga hier dus niet doorheen lopen of proberen te rijden."

Vanwege de vele regenval heeft voetbalvereniging VV Tritinitas in Oisterwijk besloten het internationale voetbaltoernooi dat daar vandaag zou plaatsvinden af te gelasten. "De velden lijken net een zwembad", laat de club weten op social media.