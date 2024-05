Brabantse collega's over Youp van 't Hek: 'een van de allergrootsten stopt'

Hij heeft veel betekend in de wereld van de cabaret: Youp van 't Hek. Nu hij 70 is, vindt hij het mooi geweest. Youp stopt met optreden. Zaterdagavond is zijn allerlaatste voorstelling en gaat 't hek voorgoed dicht. Brabantse cabaretiers zijn de vakman dankbaar voor zijn inspiratie. "Of je Youp grappig vindt of niet, het is technisch altijd goed", zegt Steven Brunswijk.

Voor Steven Brunswijk is het duidelijk. Youp van 't Hek is wat hem betreft een van de beste cabaretiers van Nederland. "Hij is voor mij als een Star Wars-film. Je houdt ervan of je houdt er niet van, maar het zit altijd goed in elkaar." Steven vindt niet alleen de humor van Youp grappig, maar ook de techniek achter de shows prijst hij. "Het lichtplan, het geluid. De shows zijn altijd compleet. Daar kun je veel van leren." Steven durft Youp van 't Hek zelfs de Nederlandse GOAT van de cabaret, kleinkunst en comedy te noemen. GOAT staat voor Greatest of All Time (de beste allertijden). "Zo'n titel plak je niet zomaar op iemand, maar Youp verdient het." Ook verdient Youp het om rust te nemen, vindt Steven. "Een van de groten gaat stoppen. Hij mag zeker een stapje terugzetten, maar het zijn wel grote schoenen die wij met z'n allen moeten vullen."

"Er zijn mensen als Youp nodig om het ruwe randje te bewaken"

Ook voor Rob Scheepers is Youp van 't Hek een groot voorbeeld. Al van jongs af aan luistert Rob naar cabaret. Van de mopjeshumor van André van Duin tot de scherpe grappen van Youp. En juist die scherpte is wat Rob zo knap vindt aan de shows van Youp. “Je hoeft het er niet mee eens te zijn, maar er zijn mensen als Youp nodig om het ruwe randje te bewaken. Als het te gepolijst wordt dan verdwijnt ook de scherpte en de humor. ” Zelf zoekt Rob ook de randjes op in zijn eigen werk, maar hij weet dat het tegenwoordig risicovol kan zijn. “Je kunt bijna niets meer zeggen in deze tijd. Youp heeft zich daardoor nooit laten beperken en dat vind ik bewonderingswaardig.”

"Youp houdt de eer aan zichzelf."

Rob besefte pas echt hoe knap het is wat Youp doet, toen hij zelf het vak in ging. Nog steeds kijkt Rob alle oudejaarsconferences van Youp terug als hij zelf een oudejaarsconference gaat maken. “Eventjes kijken hoe de ervaren vakman de show opent en welke linkjes hij maakt.” Het besluit van Youp om te stoppen met optreden vindt Rob dapper. “Het merendeel gaat door en verdwijnt uiteindelijk in de kleinere zalen. Youp houdt de eer aan zichzelf." Rob kan zaterdagavond niet bij de laatste show van Youp zijn, omdat hij zelf in het theater optreedt in Budel. Rob kon door zijn eigen werk niet vaak aanwezig zijn, maar hij heeft wel alle voorstellingen van Youp teruggekeken. De leukste vond hij 'Ergens in de verte'. “Met De bunker van boer Buitendijk. Dat is de eerste show die ik op cd had. Dat luisterde ik op m’n discman. Die show is een soort blauwdruk voor mij geworden waar een goede voorstelling aan moet voldoen.”

"De shows, liedjes, grappen en teksten van Youp loodsten me door m'n middelbare school- en studententijd."