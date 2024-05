Lege stoel bij Claudia aan tafel na fataal verkeersongeluk van haar René

Claudia bij de stoel van René op de Markt in Roosendaal (foto: Imke van de Laar) René van Meer kwam in mei 2023 om het leven bij een ongeluk (foto: Claudia van Meer) Vooral de kleine stoeltjes die symbool staan voor kinderen die omkwamen, maken indruk (foto: Imke van de Laar). Volgende 1/3 Claudia bij de stoel van René op de Markt in Roosendaal (foto: Imke van de Laar)

Met tranen in haar ogen kijkt Claudia van Meer-Eelants naar de lege stoel. Het is een van de vele die zaterdag op de Markt in Roosendaal staan. Iedere stoel staat symbool voor iemand die het afgelopen jaar in onze provincie bij een verkeersongeluk om het leven kwam.

Het ongeluk gebeurde een jaar geleden, begin mei. Claudia blikt terug op die vreselijke dag. "René ging die dag op de motor naar zijn werk. Ik verwachte hem thuis met het eten. Maar hij kwam niet opdagen. Toen de bel ging zag ik door het raampje dat er twee agenten voor de deur stonden. Ik dacht meteen: o nee, dit is niet goed."

"Ik wist dat de wereld nooit meer hetzelfde zou zijn voor mij en de kinderen."

Claudia heeft nog heel even een sprankje hoop. "Ik hoopte dat René in het ziekenhuis lag, maar de agenten vroegen of ze binnen mochten komen. Dan weet je dat het foute boel is. Ik wist dat de wereld nooit meer hetzelfde zou zijn. Niet voor mij en niet voor mijn kinderen." René was aangereden door een auto en overleed ter plaatse.

"Achter elke stoel zit een gezin, familie en vrienden. En heel veel verdriet."

De stoel van René is een van de 120 stoelen die zaterdagmiddag op de Markt in Roosendaal staan. Claudia weet wat alle nabestaanden voelen. "Achter elke stoel zit een gezin, familie en vrienden. En heel veel verdriet."

Het hartje dat aan de stoel van René hangt

Ze aarzelde niet toen haar gevraagd werd aan de actie mee te doen. "Ik wil dat mensen dit zien en zich realiseren wat een ongeluk met mensen doet en hoeveel verdriet het veroorzaakt. Hopelijk zetten ze dan hun telefoon uit als ze in de auto stappen, of nemen ze dat drankje niet. Het kan zoveel ellende veroorzaken." Provinciebestuurder Stijn Smeulders is onder de indruk als hij alle lege stoelen ziet staan. "Dat is ook de reden dat we dit ieder jaar doen, om te laten zien dat er door die verkeersongelukken echt lege stoelen achterblijven bij mensen thuis of bij een sportclub."

"Bij negentig procent van de ongelukken speelt menselijk gedrag een belangrijke factor."

De stoelen zijn geleend van de lokale kringloop en zijn allemaal verschillend. "Net zoals alle slachtoffers en oorzaken van ongelukken verschillend zijn. Er staan grote stoelen voor volwassen slachtoffers en kleine voor de kinderen. Ik heb zelf ook twee jonge kinderen, daar word je toch wel stil van", zegt Smeulders. Aan alle stoelen hangt een rood hartje met daarop het geanonimiseerde verhaal van het slachtoffer. "We willen duidelijk maken dat je eigen gedrag echt telt," legt de provinciebestuurder uit. "Je kan jezelf in de problemen brengen, maar ook andere mensen. Bij negentig procent van de ongelukken speelt menselijk gedrag een belangrijke factor."

"Hopelijk staan er volgend jaar nog minder lege stoelen."

Vorig jaar was deze actie in Eindhoven en stonden er 141 stoelen. Smeulders is blij dat er dit jaar 21 Brabantse verkeersdoden minder zijn. "Het gaat de goede kant op. Hopelijk staan er volgend jaar nog minder lege stoelen. Want ieder slachtoffer is er een te veel." Daar sluit Claudia zich bij aan. "Ik vind het heel fijn dat ik René weer even het licht kan geven dat hij verdient. Hij was een hele bijzondere man. En ik hoop dat mensen hierdoor bewuster bezig zullen zijn met het verkeer. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor anderen."