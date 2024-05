112-nieuws: identiteit doden N2 bekend • 7 rijbewijzen ingenomen op A16

10.39

Een motorrijder is vanochtend gewond geraakt op de Monnikenweg in Geertruidenberg. Hij viel rond kwart over negen in een bocht. Het slachtoffer is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De politie sloot vanwege het ongeluk de weg af en deed onderzoek. Volgens agenten was er geen ander verkeer bij het ongeluk betrokken.