112-nieuws: motorrijder maakt harde smak • brommobiel in sloot, vrouw gered

20.20

Omstanders hebben vanavond een dronken man uit de Dommel gevist nabij het Dommelpad in Sint-Michielsgestel. Terwijl de brandweer een fietspad had afgesloten, hebben ambulancemedewerkers en de politie zich over de man ontfermd. Volgens iemand in de buurt was hij even kopje onder geweest. De man raakte onderkoeld en heeft van de hulpdiensten een deken kregen.

Door de hulpverlening was de directe omgeving even afgesloten voor het verkeer. De hulpdiensten kregen rond halfacht de melding dat er iemand in het water terecht was gekomen.