Fikse file op A27 door omrijdend verkeer vanwege wegwerkzaamheden

Verkeer op de A27 van Breda richting Gorinchem moet rekening houden met een fikse file voor bedrijventerrein Avelingen. De file begon rond halfelf zondagochtend bij Hank en was op dat moment negen kilometer lang. De vertraging bedroeg op dat moment meer dan veertig minuten. Rond halftwaalf was de file tien kilometer lang, maar was de vertraging afgenomen tot een kwartier. Het lijkt erop dat de file te maken heeft met omrijdend verkeer vanwege de wegwerkzaamheden aan de A2 bij Empel.

De A2 is sinds vrijdagavond negen uur tot vijf uur in de nacht van zondag op maandag dicht tussen knooppunt Empel en knooppunt Deil. Rijkswaterstaat voert daar onderhoudswerkzaamheden uit. Onder meer het asfalt wordt aangepakt. Het verkeer richting Utrecht wordt tijdens deze werkzaamheden omgeleid vanaf knooppunt Empel over de A59, de A27 en de A15. Rijkswaterstaat waarschuwde vrijdag al voor extra reistijd, die kan oplopen tot een halfuur. Ook zaterdag ontstonden er op diverse wegen in de provincie files vanwege omrijdend verkeer. Geen werk aan knooppunt Noordhoek

Er waren voor dit weekend ook wegwerkzaamheden aangekondigd bij knooppunt Noordhoek, vlak bij Zevenbergen, maar die zijn vanwege de weersverwachtingen uitgesteld. De afweging om de wegwerkzaamheden aan de A59 niet te laten doorgaan - en die bij de A2 wel - is donderdag gemaakt door de aannemer, zo laat een woordvoerder van Rijkswaterstaat weten. Een nieuwe datum voor deze werkzaamheden is nog niet vastgesteld.