Al 75 jaar speelt Gerrit tuba bij de fanfare, nu met nog maar één long

Hij heeft het afgelopen jaar twee keer op de intensive care gelegen en nu heeft hij nog maar één long. Toch weerhoudt dat Gerrit Jacobs (85) uit Sint Agatha er niet van om zijn grootste hobby uit te oefenen: bastuba spelen in de fanfare. Dit doet hij al 75 jaar en daarom werd hij zondagmiddag gehuldigd tijdens een concert van zijn Koninklijke Kerkelijke Fanfare Heilige Agatha.

Vorig jaar lag Gerrit met een bloedvergiftiging in het ziekenhuis. Het was kantje boord, maar hij overleefde het. In december kwam Gerrit nog een keer in het ziekenhuis te liggen. Dit keer met een hele zware longontsteking. Het ging zo slecht dat zijn familie dacht dat het voorbij zou zijn. “De artsen vreesden voor zijn leven. Hij was opgegeven en daarom moesten wij alvast afscheid van hem nemen”, vertelt dochter Helma Verhoeven-Jacobs.