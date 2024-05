Drie jongens redden midden in de nacht een reekalfje

Drie jongens uit Maaskantje zagen zondagnacht een jong reekalfje op het fietspad liggen in natuurgebied Bossche Broek in Den Bosch. Het reekalfje bewoog bijna niet meer en was er slecht aan toe. De jongens besloten te stoppen en het jonge dier te helpen.

Tijdens hun fietstocht van Den Bosch naar Sint-Michielsgestel zagen de drie jongens het reekalfje liggen. Ze besloten hun fietsen om het reekalfje heen te zetten, zodat scooters en andere fietsers er niet tegenaan konden rijden.

Niet bereikbaar

Inmiddels was het 00.30 uur 's nachts toen ze het meldpunt 144 probeerden te bellen. Dit nummer was niet bereikbaar. Ook de lokale dierenambulance kon niets doen. De politie was wel bereikbaar, maar zij zouden er een jager op afsturen.

Met dat antwoord namen de jongens geen genoegen. Ze besloten het alarmnummer van Dierenambulance Brabant Noord-Oost te bellen. Daar werd wel opgenomen. Al snel waren medewerkers van de dierenambulance aanwezig. Met behulp van de brandweer konden de medewerkers met de dierenambulance het afgesloten natuurgebied in.



'Gradje uit Maaskantje'

Het reekalfje is veilig meegenomen door de dierenambulance. De jongens hebben het reekalfje 'Gradje uit Maaskantje' genoemd. Dat is een verwijzing naar de hond Gradje uit de televisieserie New Kids, dat zich ook in Maaskantje afspeelt. Het reekalfje is door de dierenambulance naar de wildopvang gebracht. Zij gaan hun best doen om het kleintje groot te brengen.