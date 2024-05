Gevonden dode in appartement is 43-jarige vrouw, vermoedelijk misdrijf

Het lichaam dat is gevonden in een appartement aan het Wildpleintje in Goirle vrijdagmiddag is van een 43-jarige vrouw. Vermoedelijk gaat het om een misdrijf. Eerder was al duidelijk dat de politie niet denkt dat het om een natuurlijke dood gaat.

De politie doet onderzoek met een team van 'ongeveer vijftien rechercheurs’. Het politieteam dat aan de zaak werkt heeft verschillende specialiteiten, een zogenaamd Team Grootschalige Opsporing. "Alhoewel er nog sectie op haar lichaam moet plaatsvinden bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) wordt ervan uit gegaan dat ze vermoedelijk door een misdrijf om het leven is gekomen. " Lichaam vrijdag gevonden

De 43-jarige vrouw werd vrijdagmiddag gevonden. De politie nam een kijkje in het appartement na een melding dat er geen contact meer mogelijk was met de vrouw. “Het kan een ongeluk zijn, zelfdoding of een misdrijf, dat moet onderzoek nog uitwijzen”, aldus een politiewoordvoerder vrijdag. Rechercheurs in witte pakken waren de hele middag bezig met onderzoek in het appartement. De politie roept getuigen op zich te melden.

