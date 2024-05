HC Den Bosch breekt landelijk record met 22ste landstitel

De hockeysters van HC Den Bosch en de landstitel, dat is bijna een zekerheidje. Nadat vorig jaar de Bosschenaren verrassend de finale van de play-offs niet haalden, namen ze dit jaar sportieve revanche. In een spannende strijd werd SCHC over twee wedstrijden verslagen. HC Den Bosch is door de 22ste landstitel de nieuwe landelijke recordhouder.

Van de 27 keer dat HC Den Bosch de play-offs haalde, stond het 25 keer in de finale. De verwachtingen zijn altijd torenhoog op hockeycomplex Oosterplas. In de competitie liet de ploeg van coach Marieke Dijkstra zien daar goed mee om te kunnen gaan. Overtuigend werd het seizoen afgesloten op de eerste plaats. In de play-offs werd in de halve finale Kampong met ruime cijfers aan de kant gezet.

Spectaculaire start

In de heenwedstrijd van de finale afgelopen zaterdag eindigde het hockeygevecht in een nipte 0-1 winst voor de Dames HC Den Bosch door een late goal van Joosje Burg. De return een dag later werd opnieuw een boeiend gevecht Al vroeg in de wedstrijd opende Frédérique Matla de score met een strafbal, maar kort na de 1-0 was het alweer gelijk: 1-1.

In het tweede kwart was SCHC de betere ploeg, zonder overigens grote kansen te creëren. De gasten uit Bilthoven waren volop gebrand om eindelijk eens die felbegeerde titel te pakken. De vier eerdere finales werden allen verloren.



Ook in het derde kwart stond de Bossche defensie als een huis, al bleef het opletten voor de snelle voorwaartsen. Frédérique Matla bezorgde haar ploeg meer lucht door op knappe wijze de 2-1 binnen te knallen.

Spannend slot

In het laatste kwart zette SCHC alles op alles. Met succes, want uit een strafcorner knalde Yibbi Jansen de gelijkmaker binnen. Het was billenknijpen in de laatste minuten, maar de Bosschenaren lieten de tegenstander niet op voorsprong komen. Sterker nog, vlak voor tijd maakte Matla er met haar derde van de middag 3-2 van. En zo was opnieuw de landstitel een feit.