Minibieb van scouting gesloopt en boeken in brand gestoken

De minibieb van Scouting Baden-Powell in Roosendaal is afgelopen weekend vernield en de boeken die erin stonden, zijn verbrand. Doret Witsiers werkt als groepsbegeleider bij de scouting en ze vindt het triest dat dit is gebeurd. "Blijf gewoon van andermans spullen af."

Scouting Baden-Powell zit in een groen stukje aan de rand van Roosendaal. Het is een fijne plek waar geknutseld, gespeeld en gekampeerd wordt. Om de kinderen te stimuleren om meer te lezen, is er een tijd geleden een minibieb neergezet. "De minibieb hebben we samen gemaakt met leerlingen van leerbedrijf Da Vinci. Via ouders hebben we boeken gekregen die de kinderen kunnen lezen", vertelt Doret.

Zondagochtend zagen ze bij de scouting dat het deurtje van de minibieb is gesloopt. "Eerst denk je nog dat het misschien kapot is gegaan door de storm, maar dan zie je dat er boeken verbrand zijn. Dan is het gewoon vandalisme", zegt Doret. Dat verbaast haar, omdat er verder nog nooit zoiets is voorgevallen bij de scouting.

Niet zichtbaar vanaf de weg

Het terrein van de scouting ligt niet aan een doorgaande weg en de minibieb is dan ook niet vanaf de weg te zien. "We zitten aan een zandpad. Er komen hier alleen mensen langs met de fiets of om de hond uit te laten. Je komt de bieb niet zomaar tegen", legt Doret uit. Ze durft dan ook niet te zeggen door wie en waarom de minibieb zo bruut kapot is gemaakt.

Doret gaat het leerbedrijf bellen om samen de minibieb te herstellen. "We gaan geen hek om het terrein plaatsen, want dan kunnen kinderen alsnog niet bij de boeken om ze te lezen." Bij de scouting hopen ze dat het eenmalig is en dat de minibieb in de toekomst weer gewoon gebruikt kan worden om boeken uit te lenen.