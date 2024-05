Huis onbewoonbaar na brand, vuur sloeg over van schuur

Een huis aan de Bredastraat in Den Bosch is onbewoonbaar na een brand die daar zondag rond middernacht uitbrak. Het vuur begon bij een schuur, maar sloeg over. De ramen aan de achterkant van het huis sprongen door de hitte.

De brandweer had het vuur snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat het huis zwaar beschadigd raakte. Veel bekijks

Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht. De brand trok veel bekijks. De bewoners worden tijdelijk ergens anders opgevangen.

Het vuur brak uit in een schuur en sloeg over (foto: Bart Meesters).